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05 марта 2025, 18:02

Оккупанты обстреляли село на Харьковщине: ГСЧС показала последствия атаки

05 марта 2025, 18:02
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фото: ГСЧС Харьковщины
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Россияне атаковали село Бугаевка Чугуевского района Харьковской области. В результате обстрела вспыхнул пожар в жилом доме и хозяйственном здании

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.

Так, в среду, 5 марта, около полудня враг нанес удар с реактивной артиллерии по жилому сектору прифронтовой деревни Бугаевка Чугуевского района. Произошли разрушения и пожар в частном доме и хозяйственном здании.

Чрезвычайники оперативно ликвидировали возгорание.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Напомним, Россия в среду, 5 марта, атаковала Харьков. Российские захватчики ударили беспилотником по центральной части города.

Также оккупанты нанесли удар по Херсону. Из-за вражеского артобстрела погиб мужчина.

Ранее мы сообщали, что ночью россияне запустили по Украине ракеты и более 180 "шахедов".

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