На Сумском направлении украинские военные уничтожили понтонную переправу врага и пушку

фото: ГНСУ

Пограничники вместе с силами обороны уничтожили понтонную переправу врага и пушку Д-20

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГНСУ.

"При выполнении боевых задач, на одном из участков ведения активных боевых действий на Сумском направлении, пограничники совместно с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по врагу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря совместной работе наши защитники поразили понтонную переправу и уничтожили пушку Д-20 россиян.

Напомним, волынские пограничники разоблачили канал распространения контрафактных электронных сигарет и жидкостей.