На Сумском направлении украинские военные уничтожили понтонную переправу врага и пушку
Пограничники вместе с силами обороны уничтожили понтонную переправу врага и пушку Д-20
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГНСУ.
"При выполнении боевых задач, на одном из участков ведения активных боевых действий на Сумском направлении, пограничники совместно с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по врагу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря совместной работе наши защитники поразили понтонную переправу и уничтожили пушку Д-20 россиян.
Напомним, волынские пограничники разоблачили канал распространения контрафактных электронных сигарет и жидкостей.
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