Пограничники показали сбитый на Сумщине враждебный FPV-дрон
Бойцы "Стальной Границы" ликвидировали вражеский FPV-дрон с оптоволоконным управлением
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Россияне пытались атаковать дроном позиции украинских защитников на Сумском направлении. Пограничники вовремя обнаружили беспилотник и открыли огонь из стрелкового оружия.
"Дрон упал, но не сдетонировал, поэтому его впоследствии безопасно обезвредили", – отметили в ГПСУ.
Напомним, ранее бойцы ГУР показали, как уничтожили транспорт российской армии и более 30 оккупантов.
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