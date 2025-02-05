Ночью РФ атаковала Украину более 100 ударных дронов: как отработала ПВО

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 5 февраля российская армия выпустила по Украине 104 беспилотника разных типов. Силы ПВО сбили 57 дронов, еще 42 — локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Оккупанты запустили ударные БпЛА типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы из направлений - Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск - РФ.

Также известно, что произошел пуск двух баллистических ракет "Искандер-М" из Курской области.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 57-ми ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Хмельницкой и Кировоградской областях. 42 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий)", — говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Кировоградщина, Сумщина, Харьковщина и Донетчина.

Напомним, ночью в Сумской области противовоздушная оборона отражала атаку российских ударных беспилотников типа "Shahed". Защитники уничтожили 14 "шахедов".