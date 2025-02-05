В Сумской области зенитчики уничтожили 14 российских "шахедов"
Сегодня ночью в Сумской области противовоздушная оборона отражала атаку российских ударных беспилотников типа "Shahed". Защитники неба уничтожили 14 вражеских БПЛА
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает RegioNews.
"5 февраля в небе над Сумщиной подразделениями ПВО области сбито 14 вражеских БпЛА типа "Шахед", — говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала этого года подразделения ПВО приземлили в регионе 313 российских беспилотников, несших смерть и разрушения.
Напомним, бойцы "Стальной Границы" ликвидировали вражеский FPV-дрон с оптоволоконным управлением. Воины показали сбитый в Сумской области БпЛА.
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