На Хмельнитчине в результате дроновой атаки поврежден дом

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В Хмельницкой области в результате ночной атаки врага были повреждены окна и фасад дома. К счастью, никто не пострадал

Как передает RegioNews, об этом сообщил в Фейсбуке начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

"В результате атаки повреждены окна и фасад дома. По состоянию на этот час обращений по поводу травмированных, погибших или разрушений не поступало", - написал он.

Глава Хмельницкой ОВА добавил, что на территории региона во время воздушной тревоги Силы противовоздушной обороны уничтожили 6 вражеских "Шахедов".

Напомним, за минувшие сутки российские кафиры атаковали десятки населенных пунктов в Херсонской области. В результате вражеских обстрелов погиб один человек, еще восемь получили ранения. Также россияне повредили 10 частных домов.