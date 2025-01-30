Удар по многоэтажке в Сумах: количество погибших выросло

фото: ГСЧС

Число погибших в результате удара по многоэтажке в Сумах увеличилось до 6

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

"Из-под завалов достали тела еще двух человек", – говорится в сообщении.

По состоянию на 15:30 известно, что погибли 3 супружеские пары: 74-летний мужчина и его 69-летняя жена, 65-летний мужчина и его 64-летняя жена, 61-летний мужчина и его 61-летняя жена.

Напомним, в Сумах ночью 31 января российский беспилотник попал в многоэтажку. Среди раненых – ребенок.

Также разрушения получили две многоэтажки, во многих квартирах выбиты окна, двери. Повреждены по меньшей мере 23 легковых авто.