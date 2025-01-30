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30 января 2025, 16:36

В Сумской области обезвредили боевую часть вражеского дрона, которая не взорвалась

30 января 2025, 16:36
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фото: полиция
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Взрывотехники обезвредили боевую часть российского ударного беспилотника, сбитого Cилами обороны

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

После массированных российских ударов граждане все чаще находят обломки вражеских дронов, у которых боевые части не сдетонировали.

В одном из районов Сумщины обнаружили остатки вражеского БпЛА самолетного типа. Его боевая часть оставалась опасной, поэтому специалисты ее разминировали.

Взрывчатку транспортировали в безопасное место для дальнейшего уничтожения.

Напомним, ранее в Сумской области взрывотехники обезвредили российскую ракету Х-101, которая не взорвалась после сбития.

война Сумская область дрон взрывотехники беспилотники
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