У Сумах внаслідок ворожого безпілотника постраждала 8-річна дитина
Через нічну атаку безпілотника в Сумах дев’ятеро людей отримали поранення, з них 8-річна дівчинка
Про це повідомила Сумська міська рада, передає RegioNews.
За даними управління охорони здоров'я, п’ятеро постраждалих отримують стаціонарне лікування, а троє лікуються амбулаторно.
Так, у 78-річної жінки, яка є найстаршою постраждалою, ситуаційна реакція на стрес, їй надали допомогу безпосередньо на місці події. А наймолодшій постраждалій унаслідок обстрілу міста вісім років.
Аварійно-пошукові заходи тривають. Працівники ДСНС розбирають пошкоджені елементи будинку та демонтують великогабаритні бетонні плити.
Нагадаємо, в Сумах вночі 31 січня російський безпілотник влучив у багатоповерхівку. Четверо людей загинули, дев'ятеро поранені, серед яких дитина.
Також руйнувань зазнали дві багатоповерхівки, у багатьох квартирах вибиті вікна, двері. Пошкоджено щонайменше 23 легкових автомобілі.
Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих у результаті атаки росіян на місто Суми.