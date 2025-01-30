У Сумах внаслідок ворожого безпілотника постраждала 8-річна дитина

фото: Сумська міська рада

Через нічну атаку безпілотника в Сумах дев’ятеро людей отримали поранення, з них 8-річна дівчинка

Про це повідомила Сумська міська рада, передає RegioNews.

За даними управління охорони здоров'я, п’ятеро постраждалих отримують стаціонарне лікування, а троє лікуються амбулаторно.

Так, у 78-річної жінки, яка є найстаршою постраждалою, ситуаційна реакція на стрес, їй надали допомогу безпосередньо на місці події. А наймолодшій постраждалій унаслідок обстрілу міста вісім років.

Аварійно-пошукові заходи тривають. Працівники ДСНС розбирають пошкоджені елементи будинку та демонтують великогабаритні бетонні плити.

Нагадаємо, в Сумах вночі 31 січня російський безпілотник влучив у багатоповерхівку. Четверо людей загинули, дев'ятеро поранені, серед яких дитина.

Також руйнувань зазнали дві багатоповерхівки, у багатьох квартирах вибиті вікна, двері. Пошкоджено щонайменше 23 легкових автомобілі.

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих у результаті атаки росіян на місто Суми.