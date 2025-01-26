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26 января 2025, 09:21

В результате ночного удара дронов по Харькову повреждены 12 домов

26 января 2025, 09:21
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фото: Олег Синегубов/Telegram
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Около 5 часов 26 января российские войска нанесли дроновый удар по Харькову.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

Под ударом врага оказался Основянский район города. Были повреждены окна и крыши 12 частных домов. Люди в результате российской атаки не пострадали.

Синегубов также сообщил, что в течение суток враг наносил удары по Харькову беспилотниками типа "Молния" и "Шахед" по Шевченковскому, Киевскому, Холодногорскому и Основянскому районам города.

В результате дроновых атак в течение суток пострадали три человека. У них острая реакция на стресс. Также известно, что повреждено более 10 автомобилей, окна жилых и нежилых зданий.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за атаки российских дронов на Харьков сегодня днем, 25 января, пострадали три человека.

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