В результате ночного удара дронов по Харькову повреждены 12 домов

фото: Олег Синегубов/Telegram

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.



Под ударом врага оказался Основянский район города. Были повреждены окна и крыши 12 частных домов. Люди в результате российской атаки не пострадали.

Синегубов также сообщил, что в течение суток враг наносил удары по Харькову беспилотниками типа "Молния" и "Шахед" по Шевченковскому, Киевскому, Холодногорскому и Основянскому районам города.

В результате дроновых атак в течение суток пострадали три человека. У них острая реакция на стресс. Также известно, что повреждено более 10 автомобилей, окна жилых и нежилых зданий.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за атаки российских дронов на Харьков сегодня днем, 25 января, пострадали три человека.