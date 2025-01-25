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25 января 2025, 19:30

Пограничники показали, как сбили Shahed на Черниговщине

25 января 2025, 19:30
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фото: ГПСУ
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Во время очередной атаки на Украину мобильная огневая группа одного из подразделений Черниговского пограничного отряда обнаружила и уничтожила вражеский беспилотник типа "Shahed"

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

"Согласованные и профессиональные действия наших пограничников позволили избежать разрушений и обеспечить защиту мирных граждан и важных объектов инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 25 января российская армия атаковала Украину ракетами, 61-м ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО сбили вражеские ракеты и 46 дронов, еще 15 БпЛА — локационно потеряны.

РФ война пограничники Черниговская область дрон БПЛА ПВО шахед Shahed
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