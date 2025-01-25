Пограничники показали, как сбили Shahed на Черниговщине
Во время очередной атаки на Украину мобильная огневая группа одного из подразделений Черниговского пограничного отряда обнаружила и уничтожила вражеский беспилотник типа "Shahed"
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
"Согласованные и профессиональные действия наших пограничников позволили избежать разрушений и обеспечить защиту мирных граждан и важных объектов инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 25 января российская армия атаковала Украину ракетами, 61-м ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО сбили вражеские ракеты и 46 дронов, еще 15 БпЛА — локационно потеряны.
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