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21 января 2025, 17:20

Купянск на Харьковщине – под усиленными обстрелами: есть разрушения и раненые

21 января 2025, 17:20
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фото: ОВА
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Во вторник, 21 января, российские войска усиленно обстреливают Купянск Харьковской области

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

"Фиксируем ухудшение ситуации в городе. Враг не прекращает атаковать гражданские объекты и терроризировать мирных людей. Оккупант использует различные виды оружия, в частности дроны с боеприпасами и реактивные системы залпового огня", – говорится в сообщении.

Утром около 9:00 оккупанты нанесли удар БПЛА "Молния-2" по служебному автомобилю украинских полицейских. Трое правоохранителей получили осколочные ранения, им оказана медпомощь.

При обстреле также пострадал гражданский автомобиль: ранения получили 64-летняя женщина и ее 68-летний муж, жители Купянска.

В 14:35 и 14:50 два частных дома попали под вражеский обстрел.

"Целый день враг обстреливает город, несмотря ни на какие обычаи и правила войны. Ситуация в Купянске остается напряженной", – подчеркнул глава ОВА.

Напомним, 21 января в 11:18 россияне атаковали Харьков. Ударили БпЛА типа "Шахед" по Шевченковскому району города.

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