фото: ГПСУ

За прошедшие сутки, во время очередной атаки россиян на Украину на Сумщине пограничники уничтожили четыре вражеских беспилотника

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Пограничники уничтожили три дрона типа "Гербера" и один самолетного типа "Привет-82".

"Беспилотники, благодаря метким выстрелам украинских защитников, не достигли своих целей и были уничтожены", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 14 января российские войска выпустили по Украине 80 беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 58 вражеских дронов, еще 21 – был локационно потерян.