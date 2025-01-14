В Сумской области спасатели попали под повторный российский обстрел
Вечером 13 января вражеские беспилотники атаковали один из населённых пунктов Конотопского района. В результате возник пожар в жилом секторе
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, информирует RegioNews.
Горел частный дом мирных граждан. Спасатели тушили пожар. В это время рядом с этим местом оккупанты нанесли повторный удар. Огнеборцы успели отойти. К счастью, никто из них не пострадал.
После того, как ситуация безопасности нормализовалась, пожар удалось ликвидировать.
Напомним, ночью 13 января российская авиация нанесла удар по объекту инфраструктуры в Сумах. В результате атаки повреждены административное и складское здания.
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