фото: ГСЧС

Вечером 13 января вражеские беспилотники атаковали один из населённых пунктов Конотопского района. В результате возник пожар в жилом секторе

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, информирует RegioNews.

Горел частный дом мирных граждан. Спасатели тушили пожар. В это время рядом с этим местом оккупанты нанесли повторный удар. Огнеборцы успели отойти. К счастью, никто из них не пострадал.

После того, как ситуация безопасности нормализовалась, пожар удалось ликвидировать.

Напомним, ночью 13 января российская авиация нанесла удар по объекту инфраструктуры в Сумах. В результате атаки повреждены административное и складское здания.