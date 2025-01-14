В Сумской области зенитчики сбили 14 российских "шахедов"
В ночь на 14 января в небе над Сумщиной подразделения противовоздушной обороны региона уничтожили 14 российских беспилотников типа "Shahed"
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает RegioNews.
"С начала 2025 года подразделениями ПВО области уже уничтожены 123 российских беспилотника, которые несли смерть и разрушения", — говорится в сообщении.
Напомним, в Сумском направлении пограничники обнаружили и уничтожили две единицы российской бронированной техники.
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