фото: ГПСУ

Правоохранители разоблачили во Львовской области 3 благотворительных фонда, которые обеспечили ввоз в Украину более 700 авто без уплаты таможенных платежей

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Организаторы схемы, граждане Украины и Молдовы, наладили канал ввоза подержанных легковушек в Украину под видом гуманитарной помощи якобы для нужд ВСУ. В дальнейшем машины продавались за наличные деньги на территории Украины.

Во время обысков правоохранители изъяли 17 авто, документов, компьютерную технику, мобильные терминалы, черновые записи.

Сейчас устанавливается полный круг лиц, причастных к этой схеме. Расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве директор благотворительной организации присвоила деньги, за которые должна была приобрести авто для ВСУ.