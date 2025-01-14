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14 января 2025, 00:30

На Сумщине россияне атаковали дроном гражданский автомобиль: погибла женщина

14 января 2025, 00:30
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фото: Сумская областная прокуратура
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Сегодня днем, 13 января, российская армия нанесла удар БпЛА по гражданскому автомобилю, который двигался по территории Великописаревской общины Ахтырского района. Есть жертва и раненый

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Сумской областной прокуратуры.

По материалам следствия, захватчики ударили дроном по машине около 16:00.

"В результате атаки оккупантов ранения получили пассажиры - 65-летний мужчина и его 54-летняя жена. По дороге в больницу женщина от полученных ранений скончалась", - говорится в сообщении.

По факту нарушения законов и обычаев войны правоохранители проводят досудебное расследование.

Напомним, в воскресенье вечером, 12 января, оккупационные войска РФ атаковали жилищный сектор и оздоровительный детский центр в Сумах.

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