На Сумщине россияне атаковали дроном гражданский автомобиль: погибла женщина
Сегодня днем, 13 января, российская армия нанесла удар БпЛА по гражданскому автомобилю, который двигался по территории Великописаревской общины Ахтырского района. Есть жертва и раненый
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Сумской областной прокуратуры.
По материалам следствия, захватчики ударили дроном по машине около 16:00.
"В результате атаки оккупантов ранения получили пассажиры - 65-летний мужчина и его 54-летняя жена. По дороге в больницу женщина от полученных ранений скончалась", - говорится в сообщении.
По факту нарушения законов и обычаев войны правоохранители проводят досудебное расследование.
Напомним, в воскресенье вечером, 12 января, оккупационные войска РФ атаковали жилищный сектор и оздоровительный детский центр в Сумах.