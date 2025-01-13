фото: ГСЧС

Российские военные продолжают терроризировать Донетчину. В воскресенье, 12 января, обстреляли Мирноград и Краматорск

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

В Мирнограде оккупанты попали в здание центральной городской больницы – возник пожар. Огнеборцы оперативно локализовали пожар на площади 200 кв.м, но из-за повторного обстрела вынуждены были прекратить работы.

В тот же день в Краматорске из-за вражеских обстрелов произошли пожары на территории местного предприятия. Спасатели ликвидировали огонь, охвативший площадь 220 кв.м.

К счастью, пострадавших нет.

Напомним, россияне в ночь на 13 января запустили по Украине 110 беспилотников. Военным удалось сбить 78 из них.