После обстрела часть Херсона осталась без электроснабжения
Часть Херсона осталась без света и тепла после очередных обстрелов со стороны российских военных. В результате российского удара повреждены электросети
Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, передает RegioNews.
Электросеть в результате обстрела была повреждена у Днепровского района города. В общей сложности в этой части Херсона обесточено около 22 900 потребителей электроэнергии.
Из-за отключения света в городе временно было ограничено движение электротранспорта. Троллейбусы не курсируют по улице Кулика.
Повреждения также получили тепловые сети в Днепровском районе Херсона. Без отопления осталось 20 многоквартирных домов.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате российской дроновой атаки 12 января в Херсоне пострадали два человека.