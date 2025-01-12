После обстрела часть Херсона осталась без электроснабжения

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Часть Херсона осталась без света и тепла после очередных обстрелов со стороны российских военных. В результате российского удара повреждены электросети

Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, передает RegioNews.

Электросеть в результате обстрела была повреждена у Днепровского района города. В общей сложности в этой части Херсона обесточено около 22 900 потребителей электроэнергии.

Из-за отключения света в городе временно было ограничено движение электротранспорта. Троллейбусы не курсируют по улице Кулика.

Повреждения также получили тепловые сети в Днепровском районе Херсона. Без отопления осталось 20 многоквартирных домов.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате российской дроновой атаки 12 января в Херсоне пострадали два человека.