На Сумщині знищили 11 російських "шахедів", — ОВА
У ніч на 9 січня у небі над Сумщиною підрозділи протиповітряної оборони регіону знищили 11 російських безпілотників типу "Shahed"
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.
"З початку року наші зенітники вже ліквідували 80 російських "стерв'ятників”, які несли смерть та руйнування на рідну землю. Дякуємо кожному Захиснику неба Сумщини за захист і збережені життя", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 8 січня росіяни двічі обстріляли цивільну інфраструктуру Середино-Будської громади Шосткинського району. Постраждали пʼятеро людей.
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