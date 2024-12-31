фото иллюстративное: ГСЧС

Во время отражения ракетной атаки врага на Киев утром 31 декабря в одном из районов столицы рухнули обломки сбитой цели.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение Киевской городской военной администрации.

"В результате ракетного удара по Киеву предварительно зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, обломки рухнули на кровлю частного здания. Пожара или разрушения нет. Также пока нет информации о пострадавших.

Воздушная тревога в столице продолжается.

Напомним, около 8 часов в Киеве прогремели взрывы. Враг атаковал столицу ракетами.