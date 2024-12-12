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12 декабря 2024, 18:42

У жителя Киева полицейские обнаружили почти 18 кг каннабиса

12 декабря 2024, 18:42
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фото: полиция
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В Киеве правоохранители задержали мужчину, причастного к сбыту каннабиса. Во время обысков у него изъяли около 18 кг наркотического вещества

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции, передает RegioNews.

Злоумышленником оказался 30-летний уроженец Днепропетровщины, недавно переехавший в столицу.

Фигуранта задержали на территории лесопарковой зоны, возле станции метро "Красный хутор". При себе мужчина имел два вакуумных пакета с каннабисом общим весом около 1,5 кг. Также у мужчины была саперная лопатка. В полиции объяснили, что с помощью этого орудия фигурант делал тайники с наркотиками, закапывая их в землю.

Во время обыска в арендованном подозреваемым помещении полицейские обнаружили еще почти 16 килограммов каннабиса, которые уже были расфасованы в вакуумные пакеты.

Примерная стоимость товара по ценам черного рынка составляет более семи миллионов гривен. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, во Львовской области контрразведка Службы безопасности обнаружила и задержала участника международного наркосиндиката, которого шесть лет разыскивал Интерпол.

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