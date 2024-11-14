Подозрение СБУ получил предатель корейского происхождения, вывешивавший флаг РФ над Луганской ОГА

фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении украинскому гражданину корейского происхождения Ли Вон Чоля, известному также под псевдонимом Герман Прокопов. В 2014 году предатель вывесил российское знамя над Луганской ОГА, а сейчас украинские военные взяли его в плен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как говорится в сообщении, в 2014 году фигурант принимал участие в захвате Луганской ОВА. Затем воевал в составе российских оккупационных войск.

Мужчина попал в украинский плен в октябре этого года во время боев в районе Спорного Донецкой области. Как отмечают в СБУ, Ли Вон Чоль входил в состав российской штурмовой группы и после боя с ВСУ был единственный, кто выжил и попал в плен.

Известно, что во время полномасштабной войны предатель на стороне россиян принимал участие в боях за Рубежное, Северодонецк и Лисичанск Луганской области, а также поселок Спорное в Донецкой области.

"После задержания предатель дал обличительные показания по захвату Луганска в 2014 году и военным преступлениям рашистов в ходе полномасштабного вторжения России", - говорится в сообщении.

Ли Вон Чолю сообщили о подозрении по трем статьям УКУ - госизмена, посягательства на территориальную целостность Украины и участии в незаконных вооруженных формированиях. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, ранее появилось видео, как на одном из участков фронта украинские разведчики обнаружили группу российских штурмовиков, спрятавшихся в жилой застройке. Оккупантов уничтожили.