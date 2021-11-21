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21 ноября 2021, 12:45

На Сумщине ребенок, который собирал металлолом, погиб под оползнем

21 ноября 2021, 12:45
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Фото: полиция Сумщины
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В Лебедине на Сумщине во время сбора металлолома погиб 12-летний мальчик

Об этом сообщает полиция Сумской области, передает RegioNews.

В городе Лебедин на территории бывшего завода ребенка присыпало песком. Установлено, что двое мальчиков 12 и 13 лет собирали металлолом на территории бывшего завода. И за оползня один из них оказался под завалом.

Спасатели вытащили ребенка. Однако, несмотря на принятие реанимационных мер, парня спасти не удалось.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины с отметкой "Несчастный случай". Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины этого происшествия.

Как сообщалось, на Днепропетровщине многочисленные телесные повреждения причинил четырехлетней девочке ее отец. Через неделю от полученных травм ребенок скончался.

Сумская область ребенок смерть полиция

 
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