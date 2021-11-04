На Сумщине разоблачили масштабную схему по хищению миллионов гривен оборонного предприятия

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На Сумщине контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила группу лиц, которые организовали схему поставки оборонному авиационному предприятию "Авиакон" некачественного оборудования под видом нового

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным досудебного следствия, коммерческие структуры заключили контракты с государственным оборонным предприятием "Авиакон" на поставку военного оборудования, пытаясь незаконно присвоить 2,5 млн грн.

Некачественное оборудование должно было использовать оборонное предприятие во время ремонта вертолетов для нужд Министерства обороны Украины", - говорится в сообщении.

Контрразведка сейчас проверяет информацию о поставках дельцами по подобным схемам некачественной продукции военного назначения на около 15 млн грн другим предприятиям оборонного комплекса Украины.

Во время санкционированных обысков в офисных помещениях и квартирах фигурантов правоохранители изъяли:

техническую документацию с признаками подделки,

доказательства противоправной деятельности.

Также правоохранители изъяли некачественное военное оборудование, которое должны были установить на военную технику.

Напомним, киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили должностных лиц Департамента коммунальной собственности города Киева. Их подозревают в присвоении 12 млн грн, предназначенных на цифровую трансформацию.