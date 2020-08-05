19:47  05 серпня
Держава не виділятиме гроші на пам'ятник космонавту Каденюку - Офіс президента
19:21  05 серпня
У Черкасах невідомі обіцяють грошові винагороди учасникам АТО від імені мера Бондаренка
18:05  05 серпня
В зоні ООС зафіксували один обстріл з боку противника
UA | RU
UA | RU
05 серпня 2020, 21:12

На Сумщині затримали на хабарі одного з керівників Державної екологічної інспекції

05 серпня 2020, 21:12
Читайте также на русском языке
Посадовець вимагав хабарі від місцевих підприємців, діяльність яких пов`язана зі шкідливим виробництвом
Посадовець вимагав хабарі від місцевих підприємців, діяльність яких пов`язана зі шкідливим виробництвом
Читайте также
на русском языке

Співробітники Служби безпеки України затримали під час отримання хабара заступника начальника Державної екологічної інспекції у Сумській області.

Про це пише Regionews з посиланням на сайт СБУ.

За винагороду посадовець не відображав у актах перевірок виявлені перевищення допустимих норм викидів у повітря забруднюючих речовин та сприяв отриманню дозволів на проведення шкідливих робіт. Такі дії могли призвести до загострення екологічної ситуації в регіоні та завдати шкоди здоров`ю місцевого населення.

Затримали зловмисника у середмісті Сум відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання хабара від керівника одного із будівельних підприємств міста.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії. Перевіряється причетність інших посадовців екологічної інспекції до корупційної схеми.

Нагадаємо, вчора посадовця Київської ОДА викрили на хабарі у 200 тисяч гривень.

Суми екологія хабар Чиновник СБУ
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Вінниці СБУ проводить обшуки в міському центрі муніципальних систем
05 серпня 2020, 15:36
У Сєвєродонецьку представили керівника військово-цивільної адміністрації
05 серпня 2020, 15:06
На Харківщині СБУ викрила багатомільйонні розкрадання бюджетних коштів
05 серпня 2020, 10:22
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
23 липня 2020
Чорне дЗе!ркало у Луцьку
Всі відео »
Голова Харківської ОДА про вибори: Володимир Зеленський захоплений процесом визначення кандидатів у мери
Обманні маневри та партизанська агітація. Як у Черкасах готуються до місцевих виборів
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »