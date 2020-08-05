На Сумщині затримали на хабарі одного з керівників Державної екологічної інспекції

Посадовець вимагав хабарі від місцевих підприємців, діяльність яких пов`язана зі шкідливим виробництвом

Посадовець вимагав хабарі від місцевих підприємців, діяльність яких пов`язана зі шкідливим виробництвом

Співробітники Служби безпеки України затримали під час отримання хабара заступника начальника Державної екологічної інспекції у Сумській області.

Про це пише Regionews з посиланням на сайт СБУ.

За винагороду посадовець не відображав у актах перевірок виявлені перевищення допустимих норм викидів у повітря забруднюючих речовин та сприяв отриманню дозволів на проведення шкідливих робіт. Такі дії могли призвести до загострення екологічної ситуації в регіоні та завдати шкоди здоров`ю місцевого населення.

Затримали зловмисника у середмісті Сум відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання хабара від керівника одного із будівельних підприємств міста.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії. Перевіряється причетність інших посадовців екологічної інспекції до корупційної схеми.

Нагадаємо, вчора посадовця Київської ОДА викрили на хабарі у 200 тисяч гривень.