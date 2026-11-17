Фото: полиция Ровенской области

В Ровенской области в суд направили обвинительный акт в отношении 51-летнего водителя микроавтобуса Renault Trafic, который, по данным следствия, выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом. В результате аварии погибли 19-летний мотоциклист и его 14-летняя пассажирка

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

Дорожно-транспортное происшествие произошло 12 августа около 20.45 на участке дороги между селами Довговоля и Любахи Владимирецкой общины.

По предварительным данным следствия, 51-летний житель села Довговоля, управляя автомобилем Renault Trafic, перед изменением направления движения не убедился в безопасности маневра и выехал на встречную полосу. Там микроавтобус столкнулся с мотоциклом Lifan, за рулем которого находился 19-летний житель Любахи.

В результате столкновения водитель мотоцикла и его 14-летняя пассажирка погибли на месте от полученных травм. Девушка, которая была жительницей Долговолы, во время поездки не имела мотошлема.

Как установили правоохранители, водительское удостоверение соответствующей категории 19-летний мотоциклист получил именно в тот день.

После аварии водитель микроавтобуса был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили о подозрении.

В настоящее время досудебное расследование завершили, а материалы уголовного производства направили в суд. Обвиняемый находится под стражей. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что в Ровенском районе в суд направили дело 20-летнего мотоциклиста, который вызвал ДТП с тяжелыми последствиями. В результате столкновения пострадала 16-летняя пассажирка мотоцикла — девушка получила травмы, опасные для жизни.