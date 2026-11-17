Фото: полиция Днепропетровской области

В Самаровском районе Днепропетровской области будут судить 68-летнего мужчину, который во время ссоры ударил ножом свою 25-летнюю дочь. Пострадавшую с тяжелыми телесными повреждениями госпитализировали в больницу

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 29 августа около 12:50 в селе Вольное Самаровского района. Между отцом и дочерью возникла словесная ссора. Во время конфликта мужчина схватил нож и ударил им 25-летнюю женщину в живот.

Пострадавшую с тяжелыми телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители провели первоочередные следственные действия, установили обстоятельства нападения и изъяли нож.

68-летний мужчина был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении (ч. 1 ст. 121 УК Украины).

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас досудебное расследование было завершено, обвинительный акт был направлен в суд.

Напомним, что в Кривом Роге правоохранители задержали 45-летнего мужчину, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений 61-летнему горожанину. Потерпевший скончался в больнице от полученных травм.