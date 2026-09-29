В Киеве ограбили женщину, когда она пряталась от обстрела

Фото: Национальная полиция

В Киеве 20-летняя жительница обратилась в полицию. Ее ограбили в метро

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

20-летняя киевлянка ушла в метро, чтобы прятаться во время ракетной атаки. Там она заснула. Когда она очнулась, увидела, что ее мобильный телефон украли.

Правоохранители обнаружили вора. Им оказался 38-летний местный житель, ранее уже судимый. Кроме того, он уже грабил людей. Зоркема, он сломал замок автомобиля, который был припаркован возле одного из домов, и угнал из салона мобильный телефон.

Теперь мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, в Киеве будут судить мужчину, который распилил газовый баллончик и ограбил прохожего. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.