Утренняя атака на Киев: двое из пострадавших – в тяжелом состоянии
Пока известно о трех пострадавших из-за вражеских атак на столицу утром 23 сентября
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.
"Всех медики госпитализировали. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.
Также мэр сообщил, что в Голосеевском районе БПЛА упал на четырехэтажный бизнес-центр. Экстренные службы направляются на место.
Напомним, утром в Киеве из-за повышенной воздушной угрозы временно приостановили движение городской электрички в обоих направлениях. Кроме того, сообщалось о падении обломков и пожаре в двух районах столицы.
В результате вражеских атак повреждены АЗС в Голосеевском и Дарницком районах города.
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