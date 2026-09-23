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Пока известно о трех пострадавших из-за вражеских атак на столицу утром 23 сентября

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.

"Всех медики госпитализировали. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

Также мэр сообщил, что в Голосеевском районе БПЛА упал на четырехэтажный бизнес-центр. Экстренные службы направляются на место.

Напомним, утром в Киеве из-за повышенной воздушной угрозы временно приостановили движение городской электрички в обоих направлениях. Кроме того, сообщалось о падении обломков и пожаре в двух районах столицы.

В результате вражеских атак повреждены АЗС в Голосеевском и Дарницком районах города.