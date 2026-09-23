Фото: ОВА

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

Зафиксированы попадания на четырех локациях в Ковпаковском районе города: две – в частном жилищном секторе, еще две – по объектам гражданской инфраструктуры.

Предварительно, в результате вражеской атаки пострадал по меньшей мере один человек. Ему оказывают необходимую медпомощь.

Тип вооружения и подробная информация о всех последствиях обстрела уточняются.

Напомним, около 22:00 22 сентября в Запорожье враг ударил по еще одному ТЦ: вспыхнул масштабный пожар. Пострадали два человека.