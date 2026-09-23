Россияне обстреляли Сумы из дальнобойного оружия: зафиксированы четыре попадания
Утром 23 сентября российские войска совершили обстрел Сумм с применением дальнобойного оружия
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.
Зафиксированы попадания на четырех локациях в Ковпаковском районе города: две – в частном жилищном секторе, еще две – по объектам гражданской инфраструктуры.
Предварительно, в результате вражеской атаки пострадал по меньшей мере один человек. Ему оказывают необходимую медпомощь.
Тип вооружения и подробная информация о всех последствиях обстрела уточняются.
Напомним, около 22:00 22 сентября в Запорожье враг ударил по еще одному ТЦ: вспыхнул масштабный пожар. Пострадали два человека.
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