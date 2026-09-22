ДТП в Соломенском районе столицы: у водителя KIA обнаружили 2,24 промилле алкоголя

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В Соломенском районе Киева патрульные составили административные протоколы на водителя автомобиля KIA, который, по словам очевидцев, управлял пьянами и вызвал ДТП

Об этом сообщила патрульная полиция Киева, передает RegioNews .

К патрульным поступило сообщение об аварии без пострадавших. По предварительным данным, водитель KIA не уступил дорогу автомобилю BMW, в результате чего произошло столкновение.

По прибытии на место происшествия патрульные пообщались с вероятным виновником аварии и обнаружили у него признаки алкогольного опьянения.

Водитель согласился пройти осмотр с помощью прибора "Драгер". Результат теста составил 2,24 промилле.

В то же время, мужчина не согласился с результатом проверки и отказался пройти повторный осмотр на состояние опьянения в ближайшем медицинском учреждении.

Патрульные отстранили водителя от управления транспортным средством и составили на него административные материалы по ст. 124 КУоАП — нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой ДТП, а также по ч. 1 ст. 130 КУоАП – управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от прохождения осмотра на состояние опьянения в установленном законом порядке.

В дальнейшем решение по делу будет принимать суд.

Напомним, вечером 21 сентября на Закарпатье легковушка столкнулась с двумя грузовиками . Погиб один человек, еще два человека пострадали.