Атака на Киев: в Голосеевском районе БпЛА попал в АЗС

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В среду, 23 сентября, в Голосеевском районе Киева в результате попадания беспилотника повреждена автозаправочная станция

Об этом сообщили в КГВА, передает RegioNews.

Ранее местные СМИ сообщали о прилете по АЗС в Голосеевском районе столицы.

Информация о последствиях атаки и возможных пострадавших уточняется.

Позже в КМВА добавили, что в Дарницком районе также повреждена АЗС в результате вражеской атаки. По предварительной информации, пострадал один человек.

Напомним, утром в Киеве из-за повышенной воздушной угрозы временно приостановили движение городской электрички в обоих направлениях. Кроме того, сообщалось о падении обломков и пожаре в двух районах столицы.