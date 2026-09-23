Россияне ударили по предприятию в Житомирской области: два человека пострадали
Российские войска обстреляли одно из предприятий в Житомирской общине. В результате атаки пострадали два человека
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Из-за попадания на территории предприятия вспыхнул пожар. Спасатели полностью ликвидировали его последствия.
Кроме тушения огня, чрезвычайники с помощью шанцевого инструмента проводили демонтаж и разбор металлических конструкций.
Ликвидационные работы продолжались весь вечер и ночь.
На месте происшествия работали экстренные службы города и волонтеры отряда быстрого реагирования Красного Креста Украины.
Напомним, в ночь на 23 сентября РФ атаковала Украину 161 ударным БПЛА типа Shahed, Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия", а также "Бандероль"/"Дань-Т". Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.