"Еда не должна быть оружием": Каллас отреагировала на атаки РФ на украинское зерно

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Высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала Россию прекратить атаки на украинское зерно в Черном море, чтобы возобновить экспорт и предотвратить глобальный продовольственный кризис

Об этом Каллас заявила на открытии тематического мероприятия на Генеральной ассамблее ООН, передает RegioNews.

"Зерно из Украины кормит людей по всему миру. Но Россия блокирует экспорт через Черное море и намеренно влечет глобальный продовольственный кризис. ЕС призывает прекратить атаки и восстановить поток зерна. Еда никогда не должна использоваться как орудие войны", – заявила Каллас.

По ее словам, последствия российской агрессии относятся не только к Украине, ведь страна является одним из ключевых аграрных экспортеров в мире.

В частности Украина обеспечивает около 15% мирового экспорта кукурузы, 10% пшеницы, 15-20% ячменя и около 50% подсолнечного масла. Около 90% этой продукции транспортируется по Черному морю.

Каллас отметила, что ЕС ищет дополнительные возможности хранения зерна в Украине, поддерживает фермеров, а также малый и средний аграрный бизнес. Кроме того, Евросоюз работает над облегчением пересечения границы для грузов.

22 сентября Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели двустороннюю встречу в Нью-Йорке на полях заседания Генеральной ассамблеи ООН высокого уровня. Она продолжалась 40 минут.