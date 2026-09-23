Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 23 сентября РФ атаковала Украину 161 ударным БпЛА типа Shahed (82 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия", а также "Бандероль"/"Дань-Т"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 119 российских беспилотников и трое "Бандероль"/"Дань-Т".

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.

Напомним, около 22:00 22 сентября в Запорожье враг ударил по еще одному ТЦ: вспыхнул масштабный пожар. Пострадали два человека.