В Запорожье враг ударил по еще одному ТЦ: вспыхнул масштабный пожар, есть пострадавшие
Во вторник, 22 сентября, около 22:00 российские войска нанесли очередной удар по Запорожью, попав по торговому центру в Южном микрорайоне
Об этом сообщает и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин и ГСЧС, передает RegioNews.
В результате вражеской атаки ранения получили двое мужчин в возрасте 37 и 39 лет. Им оказывают необходимую медпомощь.
Из-за попадания в ТЦ вспыхнул масштабный пожар. Спасатели ликвидировали огонь на площади 6000 кв. м.
Огнеборцы работали в сверхсложных условиях: из-за постоянной угрозы повторных атак работу приходилось периодически приостанавливать и отходить в укрытие.
На месте работали все экстренные службы.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 734 удара по 52 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак один человек погиб, еще трое получили ранения.