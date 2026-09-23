Фото: ОВА

Во вторник, 22 сентября, около 22:00 российские войска нанесли очередной удар по Запорожью, попав по торговому центру в Южном микрорайоне

Об этом сообщает и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин и ГСЧС, передает RegioNews.

В результате вражеской атаки ранения получили двое мужчин в возрасте 37 и 39 лет. Им оказывают необходимую медпомощь.

Из-за попадания в ТЦ вспыхнул масштабный пожар. Спасатели ликвидировали огонь на площади 6000 кв. м.

Огнеборцы работали в сверхсложных условиях: из-за постоянной угрозы повторных атак работу приходилось периодически приостанавливать и отходить в укрытие.

На месте работали все экстренные службы.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 734 удара по 52 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак один человек погиб, еще трое получили ранения.