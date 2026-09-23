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23 сентября 2026, 08:59

РФ атаковала Киевщину: три человека пострадали, повреждены 18 объектов

23 сентября 2026, 08:59
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Иллюстративное фото: ГСЧС Киевщины
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Киевщина пережила очередную атаку. За сутки и ночь последствия вражеского удара зафиксировали в четырех районах области. В результате атаки пострадали три человека

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

По его словам, в Бучанском районе травмировался 76-летний мужчина. Он получил осколочные ранения и ссадины лица, находится в состоянии эмоционального шока и стресса.

Еще двое мужчин также получили ранения. У одного – открытый перелом предплечья, рваная рана надбровной дуги и ушиб грудной клетки. У другого – рваная рана лобного участка головы. Обоих госпитализировали в местную больницу.

В Бучанском районе повреждены 14 объектов. Среди них – шесть частных домовладений, складское, производственно-складское и административное помещение, территория коммунального предприятия, административное здание, объект инфраструктуры и два легковых автомобиля.

В Обуховском районе повреждены два частных домовладения, в Фастовском – производственное помещение, а в Вышгородском – объект инфраструктуры.

Всего в результате атаки в Киевской области повреждены 18 объектов.

На местах продолжают работу спасатели, медики, коммунальные и другие ответственные службы. Они помогают пострадавшим и устраняют последствия атаки.

Напомним, в ночь на 23 сентября враг атаковал Днепропетровскую область беспилотниками и авиабомбами. Есть пострадавший, изуродованные частные дома, хозяйственные постройки и сельскохозяйственная техника.

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