Фото: ОВА

В ночь на 23 сентября враг атаковал Днепропетровскую область беспилотниками и авиабомбами

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Никопольщине под огнем были Никополь, Покровская, Марганецкая и Мировская громады. Повреждена инфраструктура. Пострадал 42-летний мужчина, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В Синельниковском районе от вражеских атак страдали Васильковская и Дубовиковская громады. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки и сельскохозяйственная техника.

Напомним, ночью 22 сентября россияне нанесли удар по промышленному предприятию в Днепре. Число погибших возросло до четырех.