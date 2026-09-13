В Ровенской области пенсионер на Renault сбил ребенка
Авария произошла 11 сентября на улице Грушевского в городе Дубно. Правоохранители начали расследование
Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.
82-летний водитель Renault Kangoo с прицепом наехал на 11-летнюю девочку. Ребенок переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал. В результате ДТП школьница получила перелом обеих костей ноги со смещением. Ее госпитализировали.
Предварительно, водитель был трезв.
Напомним, ранее в Полтавской области столкнулись автомобиль и трактор. В результате ДТП пострадали трое детей.
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