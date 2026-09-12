Фото: полиция

ДТП произошло 11 сентября около 20:30 на трассе М-05 "Одесса-Киев" недалеко от села Кривое Озеро в Первомайском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

71-летний водитель авто Toyota RAV4 врезался в припаркованный на обочине из-за поврежденного колеса Chevrolet Aveo. От удара Chevrolet отбросило на стоявший впереди автомобиль BMW.

В результате аварии травмы разной степени тяжести получили четыре человека: 27-летний водитель BMW, 23-летний пассажир Chevrolet, а также 54 и 77-летние пассажирки Toyota. Всех доставили в больницу.

Водитель внедорожника и 26-летняя водитель Chevrolet не пострадали.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Полицейские устанавливают все происшествия и причины аварии.

Правоохранители обращаются к свидетелям с просьбой предоставить любую информацию о ДТП по телефонам (098) 369-61-16, (096) 753-85-42 или 102.

Напомним, 11 сентября около 21:45 в Полтавской области столкнулись трактор и автомобиль Audi. Пострадали трое детей и женщина.