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10 сентября 2026, 20:15

В Ровно пассажиры троллейбуса избили кондуктора

10 сентября 2026, 20:15
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Фото: Национальная полиция
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В Ровно произошел конфликт прямо в троллейбусе. Ссора переросла в драку в общественном транспорте

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 9 сентября на улице Соборной вблизи Покровского собора. В троллейбусе во время проверки оплаты за проезд произошла ссора между контролером и группой пассажиров. Во время конфликта кто-то из пассажиров ударил женщину в затылочный участок головы.

Через несколько часов женщина обратилась к медикам и ее госпитализировали. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

"Познаватели внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное легкое телесное повреждение). Полицейские устанавливают лицо, причастное к совершению уголовного правонарушения, а также все обстоятельства происшествия", - говорят в полиции.

Напомним, в Киеве будут судить двух мужчин, которые ради развлечения до смерти забили прохожего. Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.

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