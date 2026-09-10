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10 вересня 2026, 20:15

У Рівному пасажири тролейбуса побили кондуктора

10 вересня 2026, 20:15
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Фото: Національна поліція
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У Рівному стався конфлікт прямо у тролейбусі. Сварка переросла у бійку в громадському транспорті

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Інцидент стався 9 вересня на вулиці Соборній поблизу Покровського собору. У тролейбусі під час перевірки оплати за проїзд сталась сварка між контролером та групою пасажирів. Під час конфлікту хтось із пасажирів вдарив жінку в потиличну ділянку голови.

Через кілька годин жінка звернулась до медиків, і її госпіталізували. Лікарі діагностували у неї закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

"Дізнавачі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Наразі поліцейські встановлюють особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, а також усі обставини події", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, у Києві судитимуть двох чоловіків, які заради розваги до смерті забили перехожого. Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.

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