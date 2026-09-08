На Полтавщине мужчина убегал от ТЦК и сломал нос полицейскому

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В Полтаве мужчина ударил милиционера. Это произошло, когда мужчину остановили у подъезда военные ТЦК

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

Инцидент произошел 26 апреля. Военные ТЦК заметили мужчину у подъезда многоэтажки. Правоохранитель вышел из авто, представился и попросил мужчину остановиться для проверки документов. Мужчина проигнорировал это и стал убегать. Он забежал в подъезд и прикрыл дверь. Полицейский подошел к подъезду и потащил за ручку двери, которая еще не успела полностью захлопнуться.

Мужчина, когда был в подъезде, через открытую дверь нанес полицейскому один удар правой рукой, сжатой в кулак, в участок носа с правой стороны. В результате правоохранитель получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом костей носа со смещением, носовое кровотечение и ссадину кожи спинки носа.

На суде мужчина признал вину и раскаялся. Известно, что он ранее не судим, положительно характеризуется, официально трудоустроен и имеет на содержании пожилого родителя с онкологическим заболеванием.

Мужчине назначили наказание в виде одного года ограничения свободы, но освободили от отбывания назначенного наказания с испытанием сроком на один год.

Напомним, что в Черниговской области женщина защищала своего сожителя от мобилизации. В результате она напала на полицейского.