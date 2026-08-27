На Ровенщине 26-летний мужчина погиб в тюковом прессе

Фото: Национальная полиция

На Владимиреччине во время тюкования сена погиб мужчина. Трагедия произошла 26 августа около 21:00 в селе Полицы

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным полиции, 26-летний местный житель утром уехал на тракторе с тюковым прессом в поле для проведения сельскохозяйственных работ. Вечером мужчина не вернулся домой и перестал отвечать на телефонные звонки.

Его 36-летний брат отправился на поиски и обнаружил трактор в поле недалеко от села. В тюковом прессе он нашел брата без признаков жизни.

Во время поверхностного осмотра видимых признаков насильственной смерти не было обнаружено. Тело направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления окончательной причины смерти.

По факту смерти мужчины следователи начали досудебное расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, в Харьковской области мужчина погиб от удара током на рыбалке. Он рыбачил на одном из прудов города и находился в воде. Во время закидывания удочки крючок зацепился за проволоку, которая находилась под высоким напряжением.