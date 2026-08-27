12:42  27 августа
Во Львовской области перевернулся автомобиль: пострадала женщина и трое детей
12:30  27 августа
На Закарпатье ТЦК мобилизовал полицейского-майора с бронированием
10:41  27 августа
После увольнения Сырский поступил в докторантуру НУОУ
UA | RU
UA | RU
27 августа 2026, 12:09

На Ровенщине 26-летний мужчина погиб в тюковом прессе

27 августа 2026, 12:09
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

На Владимиреччине во время тюкования сена погиб мужчина. Трагедия произошла 26 августа около 21:00 в селе Полицы

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным полиции, 26-летний местный житель утром уехал на тракторе с тюковым прессом в поле для проведения сельскохозяйственных работ. Вечером мужчина не вернулся домой и перестал отвечать на телефонные звонки.

Его 36-летний брат отправился на поиски и обнаружил трактор в поле недалеко от села. В тюковом прессе он нашел брата без признаков жизни.

Во время поверхностного осмотра видимых признаков насильственной смерти не было обнаружено. Тело направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления окончательной причины смерти.

По факту смерти мужчины следователи начали досудебное расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, в Харьковской области мужчина погиб от удара током на рыбалке. Он рыбачил на одном из прудов города и находился в воде. Во время закидывания удочки крючок зацепился за проволоку, которая находилась под высоким напряжением.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
полиция несчастный случай поле Ровенская область мужчина сельскохозяйственные работы
В Виннице на предприятии во время ремонта оборудования погиб работник
25 августа 2026, 09:45
На Тернопольщине один человек умер, еще пятеро – в больнице: семья могла отравиться
25 августа 2026, 07:37
Все новости »
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
Судья на Киевщине за $2,5 тысяч помогал оформить отсрочку от мобилизации
27 августа 2026, 13:22
На Волыни подросток угнал авто и сбил пять человек
27 августа 2026, 13:00
В Харькове дрон попал в торговый центр: есть погибший и пострадавшие
27 августа 2026, 12:53
Во Львовской области перевернулся автомобиль: пострадала женщина и трое детей
27 августа 2026, 12:42
На Закарпатье ТЦК мобилизовал полицейского-майора с бронированием
27 августа 2026, 12:30
Загорелся дом: ГСЧС показала последствия российского удара по Одессе
27 августа 2026, 12:20
В Харькове спасатели пять часов тушили пожар в офисном здании
27 августа 2026, 11:57
Враг ударил по Запорожью: повреждено предприятие, возник пожар
27 августа 2026, 11:45
$3,5 тысячи за побег: эксполицейский из Харьковщины возил мужчин до границы с Беларусью
27 августа 2026, 11:43
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Все публикации »
Юрий Касьянов
Юрий Касьянов
Валерий Пекар
Все блоги »