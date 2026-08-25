В Виннице на предприятии во время ремонта оборудования погиб работник
Происшествие случилось 22 августа на территории одного из предприятий в Виннице
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
При выполнении ремонта шнекового погрузчика мужчина потерял равновесие и упал. От полученных тяжких травм житель города скончался на месте.
Следователи начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, что привело к гибели людей) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства и детали трагедии.
Напомним, в Тернопольской области один человек умер, а еще пятеро находятся в больницах. Потерпевшие – члены одной семьи в возрасте от 30 до 80 лет.
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