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27 августа 2026, 12:20

Загорелся дом: ГСЧС показала последствия российского удара по Одессе

27 августа 2026, 12:20
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Фото: ГСЧС
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В одном из районов Одессы из-за утренней вражеской атаки зафиксированы повреждения в частном секторе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате удара вспыхнул пожар в одноэтажном частном доме. Огнеборцы ликвидировали возгорание на площади 50 кв. м.

Кроме того, повреждения получили фасад и окна рядом расположенных зданий.

В результате атаки пострадали три человека. Психологи ГСЧС на месте оказали помощь четырем лицам, среди которых один ребенок.

К ликвидации последствий от ГСЧС привлекались 16 спасателей и три единицы спецтехники.

Напомним, 27 августа более 7 часов Одесщина находилась под массированной комбинированной атакой. В течение всей ночи россияне целенаправленно били ракетами и дронами по гражданской инфраструктуре области.

В Одессе в результате вражеской атаки повреждены инфраструктура, одно учебное заведение и многоэтажка. Трое пострадавших госпитализированы.

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