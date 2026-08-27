Фото: ГСЧС

Вечером 26 августа в Холодногорском районе Харькова загорелся пожар в двухэтажном офисном здании

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Сообщение о происшествии поступило в Службу спасения "101" в 19:00. На момент прибытия пожарных пламя охватило внутренние помещения здания на площади 70 кв. м.

Спасателям в 20:30 удалось локализовать пожар, а в полночь – полностью ликвидировать.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Специалисты устанавливают причину возгорания.

Напомним, 25 августа около 21:30 на Прикарпатье вспыхнула гостиница: горели кровля и перекрытие здания с мансардой. Площадь пожара составила около 225 кв. метров.