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27 серпня 2026, 12:09

На Рівненщині 26-річний чоловік загинув у тюкувальному пресі

27 серпня 2026, 12:09
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Фото: Національна поліція
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На Володимиреччині під час тюкування сіна загинув чоловік. Трагедія сталася 26 серпня близько 21:00 у селі Полиці

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними поліції, 26-річний місцевий житель вранці поїхав трактором із тюкувальним пресом у поле для проведення сільськогосподарських робіт. Увечері чоловік не повернувся додому та перестав відповідати на телефонні дзвінки.

Його 36-річний брат вирушив на пошуки та виявив трактор у полі неподалік села. У тюкувальному пресі він знайшов брата без ознак життя.

Під час поверхневого огляду видимих ознак насильницької смерті не виявили. Тіло направили до моргу для проведення судово-медичної експертизи та встановлення остаточної причини смерті.

За фактом смерті чоловіка слідчі розпочали досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

Нагадаємо, на Харківщині чоловік загинув від удару струмом на риболовлі. Він рибалив на одному зі ставків міста та перебував у воді. Під час закидання вудочки гачок зачепився за дріт, який перебував під високою напругою.

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