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27 августа 2026, 13:00

На Волыни подросток угнал авто и сбил пять человек

27 августа 2026, 13:00
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Фото из открытых источников
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Верховный Суд рассмотрел дело несовершеннолетнего из Луцка. Парень угнал авто и спровоцировал ДТП

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Парень нарушил закон несколько раз. В ноябре в Луцке несовершеннолетний вместе с товарищем находился возле ресторана "Корчма". Там они напали на прохожего и украли iPhone 7 стоимостью 4490 гривен.

Уже в декабре подросток угнал автомобиль Renault Megane. На угнанном авто он не остановился по требованию полицейского. У ТРЦ "Там-там" несовершеннолетний подъехал к регулируемому пешеходному переходу, когда для автомобилей горел красный свет, однако не остановился.

В результате он сбил пять человек, переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора. После этого машина врезалась в дорожный знак и дерево. Одна из потерпевших от полученных травм скончалась, еще одна получила телесные повреждения средней тяжести.

Суд признал парня виновным. Его окончательное наказание: лишение свободы на срок 7 лет и 6 месяцев.

Напомним, что житель Ровно, который совершил дорожно-транспортное происшествие в состоянии алкогольного опьянения, проведет один год за решеткой. Суд также на три года лишил его права водить транспортные средства.

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